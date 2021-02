Kiel

Einmal rund um Mettenhof wandern, um den Stadtteil in seiner ganzen Ausdehnung und mit all seinen (baulichen) Facetten zu erleben: Diese Aufgabe hatte ich mir fest vorgenommen, als ich vor sechs Jahren hierherzog. Die Wege gen Kronshagen und Ottendorf habe ich bereits erkundet, jetzt ist die andere Richtung an der Reihe. Dafür bietet sich der vier Kilometer lange Drammenweg an. Der ist beim Bau des neuen Stadtteils Ende der 1960er-Jahre angelegt worden und umschließt Mettenhof im Osten, Süden und Westen. Perfekt für einen Spaziergang mit Hund.

Das ist die Route Daten: Gehzeit etwa 90 Minuten, Distanz rund vier Kilometer, etwa 34 Höhenmeter. Untergrund des Wanderweges: rote Klinkersteine und Hartsand. Zwei Brücken. Anfahrt per Bus: Die Linien 6, 61, 14 und 15 fahren über den Skandinaviendamm direkt zur Birgitta-Thomas-Kirche. An der Haltestelle „Kurt-Schumacher-Platz“ aussteigen. Mit dem Rundweg direkt an der Kirche starten. Route: Vom Kurt-Schumacher-Platz geht es über die Fußgängerbrücke über den Skandinaviendamm zur Birgitta-Thomas-Kirche. Wer mit dem Bus ankommt, startet direkt hier. An der Kirche vorbei zum Heidenberger Teich. Den Weg links um den Teich bis zum Freizeit- und Bewegungspark nehmen. Hinter der BMX-Bahn (erkennbar an den Hügeln) links in den Drammenweg einbiegen. Geradeaus bis zum Skandinaviendamm, diesen queren und weiter auf dem Drammenweg. Immer geradeaus, dem Rundweg folgen. Die Brücken auf dem Weg rechts liegen lassen. In Höhe Roskilder Weg den leicht ansteigenden Weg in der Mitte nehmen (am Bolzplatz rechts vorbei). Der rechte Abzweiger führt an den Bahnschienen entlang in Richtung Alt Mettenhof, der linke zu einem Parkplatz. Richtung Max-Tau-Schule weiterlaufen. An der Schule vorbei den Weg über die Brücke (über den Mettenhofzubringer) nehmen. Dem Weg über den Osloring bis zum Bergenring folgen, an der Kreuzung Astrid-Lindgren-Weg links gen Mettenhof Zentrum/Kurt-Schumacher-Platz abbiegen. Höhepunkte: Als Hunderunde ist der Drammenweg gut geeignet. Etliche Hundeauslaufflächen säumen den Rundweg. Allerdings liegen die zum Teil an den Bahngleisen.

Der Weiße Riese weist den Weg

Los geht es am Kurt-Schumacher-Platz, wo sich das Wahrzeichen des Stadtteils, der Weiße Riese, rund 100 Meter in die Höhe schraubt. Mit seinen 24 Etagen ist das Gebäude das höchste im Stadtteil. Von seinem Dach aus fällt der Blick auf die vielen Hoch- und Mehrfamilienhäuser, für die der Stadtteil bekannt ist – und auf viel Grün. Das ist zum einen der Randlage Mettenhofs geschuldet, denn direkt hinter der Stadtgrenze liegen Felder und Wiesen. Aber auch der Stadtteil selbst hat viele grüne Ecken und Wege zu bieten. Einer davon ist der Drammenweg.

Anzeige

Benannt wurde dieser Weg 1967 nach der norwegischen Stadt Drammen, mit der Kiel seit Jahrzehnten enge Beziehungen unterhält, wie eine Sprecherin der Stadt erklärt. Seit 1964 erhält Kiel als Weihnachtsgruß aus Drammen eine große Tanne. Bis 2012 wurde diese vor dem ersten Advent auf dem Berliner Platz aufgestellt, seither steht sie im Dezember in Dietrichsdorf.

Doch zurück nach Mettenhof: Um zum Drammenweg zu gelangen, überqueren wir die Fußgängerbrücke über den Skandinaviendamm hinter dem Weißen Riesen. Links liegt die Birgitta-Thomas-Kirche. Unter ihrem Dach sind die katholische St. Birgitta-Gemeinde und die evangelische Thomas-Gemeinde zu Hause. Das Miteinander im einzigen ökumenischen Zentrum in Schleswig-Holstein funktioniert seit inzwischen 41 Jahren reibungslos. Am Heidenberger Teich gehen wir nach links weiter. Der gesamte Bereich rund um das Gewässer, das eigentlich ein Regenrückhaltebecken ist, wurde von 2010 bis 2012 mit Mitteln des EU-Programms „Soziale Stadt“ umfangreich umgestaltet.

Dabei sind die Holz-Terrasse, die kleine Brücke über das Wasser sowie die daneben liegende Parkwiese entstanden, auf der Veranstaltungen wie das Stadtteilfest stattfinden. Der Außenbereich des Bildungszentrums Mettenhof, den man über das Wasser hinweg sieht, wurde mit Spielgeräten ebenfalls neu gestalten. Neben der Grundschule am Heidenberger Teich, an der wir vorbeilaufen, entstand ein großer Freizeit- und Bewegungspark. Dahinter haben Mettenhofer Jugendliche in Kooperation mit dem Jugendbüro Mettenhof einen BMX-Parcours angelegt, auf dem im Sommer die jungen Fahrer ihre Sprünge üben. Hinter diesen Hügeln biegen wir links in den Drammenweg ein.

Die Bungalows waren für damalige Zeit richtig teuer

Auf einer kurzen Strecke bis zum Skandinaviendamm haben wir rechts Felder und links die typischen Mehrfamilienhäuser und Garagen im Blick, verziert mit dem einen oder anderen Graffiti. Vor dem Kieler Ortsausgangsschild queren wir die vielbefahrene Hauptstraße und setzen unsere Tour auf dem Sandweg fort. Ab hier ändern sich An- und Ausblicke: Während es rechts weiterhin ländlich zugeht, fällt der Blick links durch Büsche und Bäume auf die Bungalows der Kopenhagener Allee. Die Einfamilienhäuser wurden 1967 gebaut, 1969 zogen die ersten Bewohner ein – überwiegend Lehrer, Professoren und Ärzte.

„Der Grund dafür war einfach: Die Häuser kosteten rund 135.000 Mark. Das war zu der Zeit richtig teuer“, erinnern sich Anwohner. Sie haben noch mehr Geschichten von früher auf Lager, erzählen vom alten Bahnhof am Drammenweg mit dem Süßigkeiten-Kiosk daneben („Für uns Kinder ein echter Anziehungspunkt“) und vom berüchtigten Rodelberg. „Den Weg zur alten Haltestelle sieht man noch“, geben sie uns mit auf den Weg. Also heißt es, die Augen aufzuhalten.

Suche nach dem alten Haltepunkt der Bahn

Kurz vor den Bahngleisen macht der Weg einen Knick nach links, führt zwischen hohen Bäumen und Grün weiter. Ein paar Hundehalter, ein paar Jogger komme uns entgegen, ansonsten herrscht Stille, hin und wieder unterbrochen von einem vorbeibrausenden Zug. Kurz vor der Brücke über die Bahngleise lässt sich dann tatsächlich im Grün ein verwachsener Trampelpfad erahnen: „Da lag der alte Haltepunkt der Bahn“, bestätigt uns eine Anwohnerin. Bis etwa 1977 stoppten dort die Züge.

Wo der alte Rodelberg liegt, weiß die Mettenhoferin auch: Über die Brücke hinweg führt ein Weg durchs Grün zur Rendsburger Landstraße, ein anderer zum Rother Teich. „Dort konnte man früher mit dem Schlitten fahren und Schlittschuh laufen. Heute kann man dort prima spazieren gehen.“ Das aber testen wir ein anderes Mal aus.

Büsche und Bäume schlucken den Lärm

Wir lassen diese und alle weiteren Brücken rechts liegen und gehen geradeaus weiter auf dem Drammenweg, immer an den Bahngleisen entlang. In Höhe Roskilder Weg gabelt sich unsere Route. Links geht es zu einem Parkplatz, rechts in Richtung Alt-Mettenhof. Wir nehmen den Weg in der Mitte, eine kleine Anhöhe hinauf. Am Geräuschpegel merkt man, dass wir jetzt am Mettenhof-Zubringer entlang laufen. Doch Büsche, Bäume und große Rasenflächen schlucken viel Lärm. Das freut sicher auch die Anwohner der Svendborger Straße, an deren Einfamilienhäusern wir vorbeikommen.

Hinter dem Wohnviertel liegt die Max-Tau-Schule. An dieser vorbei führt uns der Weg über die 43 Meter lange Holzbrücke über den Mettenhofzubringer weiter gen Osloring mit seinen Hochhäusern. Der Drammenweg verläuft entlang der Straße. Wer mag, kann rechts auch durch das kleine Wäldchen stromern.

Der Grünbereich ist an dieser Stelle so breit, weil hier eigentlich eine Straße zur Autobahn gebaut werden sollte. Proteste sorgten Ende der 1970er-Jahre dafür, dass die Pläne geändert wurden und das Grün blieb. Am Astrid-Lindgren-Weg biegen wir nach links in Richtung Mettenhofer Zentrum ein. Der Weiße Riese zeigt uns den Weg.