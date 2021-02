Kiel

„Moin.“ „Moin!“ Das schöne Wetter hat heute scharenweise Spaziergänger, Jogger und Angler auf unseren Rundweg in Hammer im Kieler Südwesten gelockt. Man grüßt sich ausgesprochen freundlich, genießt das Glitzern der Eider, den freien Blick über die Wiesen, den Geruch der Wälder. „Normalerweise“, sagt Nikola Haß, „normalerweise sind wir die Einzigen, die hier gehen.“

Nikola Haß (46) ist in Hammer aufgewachsen, einem Kieler Ortsteil, der in den 1920er-Jahren als Gartenstadt angelegt wurde. Gemeinsam mit Sohn Aaron-Luka (6) begleiten wir die Stadtangestellte auf einem Teil ihrer täglichen Runde. Ziel ist ein Waldstück mit besonderer Geschichte. Los geht es in Steinwurfweite des 15,2 Hektar großen Geheges Hammer – eines von fünf frei zugänglichen Tiergehegen, das die Stadt vor mehr als 40 Jahren angelegt hat.

Festes Schuhwerk ist hier sinnvoll

Auf der linken Seite der Kuhfurtsau laufen wir schnurstracks in Richtung Eider. Festes Schuhwerk ist hier angesagt, auch wenn der ebene Weg relativ gut befestigt ist. Die Dichtigkeit von Schuhen und Anzug stellt Aaron gleich mal auf die Probe, läuft quer über die links am Weg liegende quietschnasse Große Petersburger Wiese. Auf der tollen auch etliche Hunde frei herum.

„Es ist idyllisch hier“, sagt Nikola Haß. „Und ziemlich ruhig.“ Die Sonne fängt sich im mannshohen Schilfgürtel längs der hier recht schmalen Eider. Eine Bank samt Tisch lädt ein zur ersten Pause – ein Lieblingsort von Spaziergängerin Haß.

Das war er auch schon in den kalten Schneewintern in den 1940er- und 1950er-Jahren, erzählt später nach der Wanderung Marlies Kaiser-Klein von der örtlichen Siedlergemeinschaft. „Das war so ein bisschen wie Bullerbü für uns Kinder. Die Mielkendorfer waren unsere ,Feinde’, dann haben wir uns hier zur Schneeballschlacht getroffen – quer über die Eider hinweg“, sagt sie beim spontanen Haustürgespräch.

Doch zunächst geht es weiter mit Familie Haß. Direkt am Ufer der Eider, stromaufwärts in Richtung Eiderbad, vorbei an gewaltigen Pappeln, vorbei an der Tagelöhnerwiese, vorbei an einigen Sitzbänken. Unvermittelt knickt der Wanderweg nach links ab. An der nächsten Gabelung – eigentlich wollen wir nach rechts weiter in Richtung Freibad – will uns Nikola Haß etwas zeigen. Geradeaus geht es wenige Hundert Meter zur Straße Eiderbrook, rechts und links ist ein Waldstück.

Weglänge: 5,4 Kilometer, etwa 1,5 Stunden mit vielen Pausen, Höhenunterschied etwa 30 Meter. Schwierigkeitsgrad: einfach.

Klettern ist im Gummiwald für Kinder angesagt

„Das ist der Gummiwald“, sagt die Kielerin. Überall umgestürzte Eschen, junge Triebe, feuchter Waldboden. Früher wie heute spielen hier gerne Kinder wie Aaron, weil der Untergrund an manchen Stellen wie bei einem Trampolin federt. Und es lässt sich hier klasse auf den Baumruinen klettern! Aaron will gar nicht mehr nach Hause, obwohl es schon längst Zeit fürs Mittagessen wäre: Faszination Gummiwald.

Hier lebte nach dem Krieg Jonny Logemann, ein ehemaliger Soldat. Der großgewachsene Einsiedler hatte sich eine Holzhütte gebaut, Strom gab’s zum Glück vom netten Nachbarn des nächstgelegenen Hauses am Eiderbrook. „Das Stromkabel war aber schon sehr lang“, erzählt Marlies Kaiser-Klein. Logemann hielt sich als Selbstversorger ein paar Tiere wie Hühner und Hasen, baute Feldfrüchte an. „Da haben wir als Kinder Rüben geklaut. Die schmeckten dort einfach am besten, obwohl zu der Zeit ja fast jede Familie selber etwas im Garten angebaut hat“, sagt Kaiser-Klein schmunzelnd.

Romantik-Faktor im Eiderbad ist groß

Doch zurück zu unserer Spazierrunde: In wenigen Minuten haben wir das Eiderbad erreicht, das die Betreiberin, die Kieler Bäder GmbH, als „sonnengewärmtes Freibad mit familiärer Atmosphäre und größtem Romantik-Faktor “ anpreist. Das gurgelnde Wasser der flink strömenden Eider ist hier deutlich zu hören: Vor einigen Jahren wurde das Flussbett an dieser Stelle mit Felsbrocken renaturiert.

Den romantischen Ort schätzen Fotografen für Sonnenuntergangsmotive mit Plätscherkulisse – und auch Angler. Amadeus (8) und sein Bruder Jonathan (4) halten die Rute ganz fest. Plötzlich ein Biss! Mit Hilfe von Vater Joachim holen sie den kleinen Fisch aus dem Wasser. Für eine Mahlzeit wird es heute aber nicht reichen. Mächtige Kastanien säumen hier den Weg längs der Eider. Auf der anderen Seite des Flusses – die Stadtgrenze verläuft in der Mitte – bieten sich spannende Blicke auf großzügige Wassergrundstücke und Gebäude.

Das Gewässer ist recht fischreich

Luca Klose blickt dagegen konzentriert aufs Wasser. Heute will der passionierte Angler, Mitglied im Verein ASV der Postler Kiel, Köderfisch fangen. Rotaugen, Brassen, auch mal ein Barsch oder Hecht – das Gewässer ist recht fischreich, erzählt Klose. Vor fünf Jahren war allerdings noch mehr los im Wasser: „Es gibt doch immer mehr Angler hier.“

Weiter geht es in Richtung Hof Hammer, derzeit eine Großbaustelle. Um 7 Uhr beginnen hier täglich die Rammarbeiten, erklärt Winfried Jöhnk, Vorsitzender des Ortsbeirates von Russee, Hammer und Demühlen. Gebaut wird hier ein inklusives Quartier mit rund 145 Wohneinheiten. 2022 in der zweiten Jahreshälfte, so plant es jedenfalls der Projektentwickler, soll die Anlage bezugsfertig sein. Die sechs Bauhaus-Waldhäuser aus dem Jahr 1975 längs des Wanderweges sollen allesamt saniert werden, ebenso das unter Denkmalschutz stehende Herrenhaus, das 1884 erbaut wurde.

Ein Bunkereingang fällt ins Auge

Links geht es jetzt ein kleines Stück längs der schmalen Straße Eiderbrook. Dort fällt auf der rechten Seite ein ehemaliger Bunkereingang ins Auge. Wo heute zwei Glascontainer stehen und viel Müll herumliegt, dort war nach dem Krieg lange Jahre der Treffpunkt der Bewohner der Arbeitersiedlung Hammer. Nach der Arbeit bei den Howaldtswerken, damals einer der größten Arbeitgeber der Stadt, ging es hier zum Ziegenmüller, der seinen kleinen Laden im Bunkereingang eingerichtet hatte.

Eine lose Zigarette, ein Bier, ein kurzer Schnack über das Tagwerk, dann ab nach Hause, die Arbeit war hart. Auch die Schulkinder schätzten Ziegenmüller (seine Frau hatte zwei Ziegen, die sie regelmäßig spazieren führte), weil „der alles hatte“, sagt Marlies Kaiser-Klein. Fürs Taschengeld – mal gab es zwei, mal fünf Pfennige – kauften die Schüler dann morgens Bonbons.

Im Winter ist der Voßberg zum Rodeln ideal

Kurz hinter dem Bunker, vorbei an der Straße Wiepenkrog, geht dann ein kleiner Weg rechts in den Wald. Hier ist es noch ruhiger, kaum ein Fußgänger verirrt sich hier. Vorbei an der Nachtkoppel geht es, vorbei am Liebesberg, in Richtung Voßberg. Ein kleiner Aussichtspunkt samt offener Wanderhütte lädt zur Rast ein, im Winter wird hier gerodelt. Über die Straße am Voßberg geht es zurück zum Eiderbrook.

Wie überall in der Siedlung fallen hier die Häuser mit den tonnenförmigen Dächern auf. Diese Spitztonnendach-Gebäude entstanden in den 1920er- und 1930er-Jahren. Vorteil: gute Raumausnutzung, 40 Prozent weniger Holz für den Dachstuhl, wegen der Lamellenkonstruktion auch für Selbstbauer machbar – und damit erschwinglicher auch für Menschen mit kleinerem Geldbeutel. Heute sind die Häuser samt Grundstücken heiß begehrt. Und werden, so erzählen Einheimische, am liebsten unter der Hand vergeben. Doch das ist eine andere Geschichte.