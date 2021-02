Die Möglichkeiten, im Lockdown etwas zu unternehmen, sind begrenzt. Kein Wunder also, dass Wandern derzeit so beliebt ist. Wohin aber, wenn Kiellinie oder Holtenauer Straße wieder viel zu voll sind? Wir stellen in unserer neuen Serie Alternativen vor. Teil 9: auf Spurensuche Kieler Fußballhistorie.