Die Landesvorsitzende der SPD, Serpil Midyatli, will zur Landtagswahl im Mai 2022 im Wahlkreis Kiel-Ost kandidieren. Darüber informierte sie am Sonntagvormittag ihre Parteifreunde zunächst im alten Wahlkreis Eckernförde und anschließend in der Landeshauptstadt.