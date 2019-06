Kiel

Der alle zwei Jahre verliehene Preis soll „diesmal einen weitaus größeren Mehrwert für die Teilnehmer beinhalten“, betont Johannes Hesse, Kiel-Marketing-Bereichsleiter für Stadt- und Citymanagement.

Denn bei der Neuauflage des Wettbewerbs gehe es nicht nur darum, möglichst viele Punkte für die allgemeine Servicequalität einzuheimsen: „Außerdem wollen wir den Teilnehmern eine aussagekräftige Rückmeldung ihrer Kunden darüber geben, an welchen Stellen Unternehmen in puncto Service besonders stark sind oder aber noch Nachholbedarf haben.“

Jetzt können Kunden Service differenziert bewerten

Um das herauszufinden, hat Kiel-Marketing der Hauptfrage nach allgemeiner Servicequalität des Unternehmens noch vier weitere Bewertungskriterien auf Wahlkarten oder seiner Abstimmungsplattform im Internet hinzugefügt.

Auf einer Skala von null bis elf können Kunden ebenfalls Punkte verteilen zu: Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter, Erscheinungsbild des Geschäftes sowie zum Grad einer Weiterempfehlung.

Statistik-Experten sind an Auswertung beteiligt

Damit das Abstimmungsergebnis möglichst objektiv ausfällt, hat sich Kiel-Marketing zur statistischen Auswertung Expertise an die Seite geholt: das Institut für Tourismus- und Bäderforschung (NIT). Das Forschungsinstitut erstellt auf Basis der Abstimmungsdaten für alle Wettbewerbsteilnehmer eine Art Gradmesser.

Ein Punktesystem soll ihnen zeigen, ob sie mit ihrer Servicequalität im Vergleich zu anderen Geschäften ihrer Branche in Kiel (ohne Namensnennung) über- oder unterdurchschnittliche Werte erzielen.

Aus Sicht von Johannes Hesse hilft diese erstmals erweiterte Abstimmung beiden Seiten: „Die Unternehmen wissen dadurch genauer, wo sie unter Umständen noch nachsteuern sollten. Wenn sie das tun, profitieren davon natürlich auch die Kunden.“

Kieler Geschäfte aus sechs Branchen stehen zur Wahl

Ansonsten bleibt es bei dem bislang üblichen Prozedere. Abgestimmt wird über Unternehmen aus sechs Branchen: Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, Touristik, Freizeit, weitere Dienstleistungen. Für Wahl-Werbemittel und Marketing zahlen die Teilnehmer eine Gebühr in Höhe von 75 Euro.

Kunden können pro Branche drei Unternehmen entweder per Abstimmungskarte oder im Internetportal von Kiel-Marketing bewerten, aber jedes nur einmal. Die Wahlkarten werden von den Betrieben eingesammelt. Die Stimmen im Internet trägt Kiel-Marketing ins Auswertungssystem ein.

Siegerehrung bei einer Gala im Alten Güterbahnhof

Wer in den diversen Kategorien für den Service-Award jeweils die Nase vorn hat, entscheidet das Ergebnis zur Hauptfrage: „Wie bewerten Sie die Servicequalität des Unternehmens insgesamt?“ Um den Wettbewerb möglichst fair zu halten, gibt es eine „Stimmhürde“ von 100, die erreicht werden muss, um an der Wahl teilnehmen zu können. Diese „heiße Phase“, wenn Kunden ihre Punkte vergeben, beginnt am 1. und endet am 30. September.

Nach Auswertung der Ergebnisse wird es dann am 7. November richtig spannend, wenn die jeweils für die ersten drei Podiumsplätze nominierten Unternehmen zur Verleihungsgala in den Alten Güterbahnhof geladen sind. Und nach dem aus Hollywood bekannten Ausruf „The winner is ...“ wird er dann endlich auch an die Sieger in sechs Kategorien vergeben: der Kieler Service-„Oscar“ im Matrosenanzug, der an der Förde „Fiete“ heißt.

