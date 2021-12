Kiel

Der Benefiz-Weihnachtsmarkt rund um die Pauluskirche musste, wie schon im vergangenen, auch in diesem Jahr wieder ausfallen - spenden wollten die 20 regelmäßig daran beteiligten Kieler Serviceclubs und die Heiligengeist-Kirchengemeinde trotzdem: 18.000 Euro kamen zusammen, kommen in diesem Jahr dem Projekt „Balu und Du“ zugute und wurden am Dienstag in Form eines symbolischen Schecks von der Chef-Organisatorin Sabine Romann und Serviceclub-Mitgliedern der „Balu und Du Kiel“-Koordinatorin Renate Müller überreicht.

Ein Balu für jeden Mogli

„Balu und Du“ ist ein spendenfinanziertes Projekt für Grundschulkinder in besonderen Lebenssituationen. Ein solches Kind, Mogli genannt, bekommt einen ehrenamtlichen Begleiter, Balu, zur Seite gestellt, der mit ihm ein Mal pro Woche etwas unternimmt und als Gesprächspartner fungiert. Außerdem werden Gemeinschaftsaktionen mit allen Moglis und Balus veranstaltet. Derzeit gibt es 20, ab Januar 26 Mogli-Balu-Gespanne in Kiel. Die Balus sind meistens Studenten, Oberstufenschüler oder junge Berufstätige.

Lesen Sie auch Wegen Corona: Weihnachtsmarkt an der Pauluskirche wurde abgesagt

„Ich bin beeindruckt und freue mich riesig, dass die Serviceclubs unserem Projekt eine so große Wertschätzung entgegenbringen“, sagte Renate Müller. Die Spende werde für Ausgaben verwendet, die bei Ausflügen, Koch-, Back- oder Bastelnachmittagen, Verkehrsübungen oder Sportkursen anfallen.