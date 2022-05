Alle kriegen Gehalt nach dem Tarifvertrag der Länder, nur wir nicht: So ergeht es den Servicekräften an der Kieler Uniklinik. Grund: In der ausgelagerten Tochtergesellschaft Service Stern Nord gilt der Tarifvertrag der Länder nicht. Dagegen demonstrierten UKSH-Servicekräfte in Kiel.