In einem Café in der Holtenauer Straße hat ein Rollstuhlfahrer am Mittwoch eine junge Frau sexuell genötigt. Das gab die Polizei Kiel am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Mann sei wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Er geht immer nach demselben Muster vor.