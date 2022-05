Seyran Papo aus Kiel: vom Flüchtlingskind zur Landtagsabgeordneten

Kiel

Wie konnte es nur so weit kommen? Diese Frage stellen sich am Montag viele auf dem Kieler Ostufer: Nirgendwo verblüfft das Wahl-Debakel der Sozialdemokraten mehr als im Osten der Stadt, seit 45 Jahren eine SPD-Hochburg, der Abstand zum Zweitplatzierten oft ernüchternd für die Konkurrenz.

Heide Simonis siegte hier dreimal, Bernd Heinemann zuletzt zweimal – und auch Serpil Midyatli, Vize-Vorsitzende der Bundes-SPD und Landesvorsitzende ihrer Partei, war als natürliche Nachfolgerin bei dieser Wahl gesetzt. Doch dann kam eben diese Wahl – und alles anders. Tiefrot ist jetzt plötzlich schwarz.

Am späten Montagnachmittag absolviert Überraschungssiegerin Seyran Papo, 34 Jahre alt, den letzten Pressetermin des Tages, ein Foto auf dem Vinetaplatz in Gaarden, natürlich dort. Das mediale Interesse an ihrer Person ist an diesem Tag groß, ihre Unsicherheit aber auch. Die Fragen der Kieler Nachrichten möchte sie nur schriftlich beantworten. Bloß keine Fehler machen, jetzt, wo das Scheinwerferlicht ganz urplötzlich auf sie, die freiberufliche Dolmetscherin und Übersetzerin für Türkisch und Kurdisch, gerichtet ist – und die jetzt als direkt gewählte Landtagsabgeordnete die Politik in Schleswig-Holstein mitgestaltet.

In ihrer Antwort auf die Frage, worauf sie den Sieg über die SPD zurückführe, lobt sie artig Daniel Günther, der „in den letzten fünf Jahren einen super Job gemacht hat“, und verweist auf ihre vielen Gespräche mit den Menschen, Vereinen und Unternehmen im Wahlkreis. Ihre Unbekanntheit legt Papo auch als Vorteil aus: „So konnte ich von Anfang sagen: Das sind meine Pläne für den Kieler Osten, und wenn ihr mir die Chance gebt, zeige ich euch, was wir zusammen alles möglich machen können.“ Diese Pläne sind: mehr Personal für Polizei und Justiz, drogenfreie Straßen und eine Verkehrsoffensive, die nicht am Osten vorbeigeht.

Seyran Papo: Vom Flüchtlingskind zur Landtagsabgeordneten in Schleswig-Holstein

Seyran Papo kam mit sieben Jahren nach Deutschland, ihre Eltern sind mit ihr einst aus der Türkei geflüchtet. Heute betreiben ihre Mutter und ihr Vater zwei Döner-Läden, den einen haben sie erst im Februar dieses Jahres im Kieler „Döner-Dreieck“ eröffnet. Er trägt den Namen „Seypa“, eine Hommage an ihre Tochter Seyran Papo. Auch wegen dieser Lebensgeschichte kandidierte die ledige Russeerin bei den Landtagswahlen 2012 noch für die Linken. „Ein Leben verläuft selten gradlinig und ohne Brüche, so ist es auch bei mir. Ich habe in den letzten Jahren viele politische Erfahrungen sammeln dürfen und Zeit gebraucht, um meine richtige politische Heimat zu finden“, schreibt Papo.

Gerade das hat auf dem Ostufer offensichtlich verfangen. Sigrid Schröter, Ratsfrau der CDU in Kiel, hat Papo einige Male im Wahlkampf begleitet. „Während ich mich um die älteren Mitbürger gekümmert habe, die an unseren Wahlkampf-Stand in Gaarden kamen“, erzählt Schröter amüsiert, „ist Seyran Papo auf ihre Landsleute zugegangen und hat sie in deren Sprache angesprochen – die blieben stehen und hörten zu.“ Darunter auch einige Menschen, die nicht wussten, was überhaupt gewählt wird. „Einer fragte sie am Ende auf Deutsch: ,Was willst du denn werden? Bürgermeisterin?’“

Wahlkreis Kiel-Ost: Seyran Papo wollte Nichtwähler mobilisieren

Es sei Papos klares Ziel gewesen, Nichtwähler zu mobilisieren, sagt Schröter. Und davon gibt es gerade in Gaarden jede Menge: Die Wahlbeteiligung lag in Gaarden auch diesmal in einem Wahlbüro bei gerade mal 19,2 Prozent, maximal aber bei 24,9 Prozent. In anderen Teilen des Ostufers hat mehr als jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben.

Ein Gerücht dementiert Sigrid Schröter derweil energisch: dass Seyran Papo eigentlich nur für die Kommunalwahl im kommenden Jahr aufgebaut werden sollte. Der Wahlkampf sollte Papo, den Politik-Neuling, nur ein wenig bekannter machen. „Das stimmt nicht“, sagt Schröter. „Mich hat eher überrascht, wie sicher sie war, dass sie es in den Landtag schafft.“ Ob sie, die erfahrene Wahlkämpferin vom Ostufer, daran geglaubt habe? „Damit haben wir alle nicht gerechnet“, gibt Schröter zu.

Bruno Levtzow: Urgestein der SPD in Gaarden ist „sprachlos“

Dazu zählt sich auch Bruno Levtzow. Seit knapp 40 Jahren ist der SPD-Politiker Vorsitzender des Ortsbeirats Gaarden. Wenn also einer eine Erklärung auf die Frage, wie es so weit kommen konnte, hat, dann der 79-Jährige. Doch auch er sagt gleich nach der Begrüßung: „Da gibt es nicht viel zu reden. Ich bin sprachlos.“ Seine gesamte politische Laufbahn war der Wahlkreis Kiel-Ost rot eingefärbt.

Er kennt die Probleme des Ostufers, aber auch die Fortschritte: „Wir, die SPD, regeln hier alles, versuchen, alles zu verbessern, wir reißen uns den Allerwertesten auf – und dann wählen die Leute CDU. Das ist doch nicht nachvollziehbar.“ Papo selbst kenne er so gut wie gar nicht. „Einmal“, erinnert er, „war sie bei einer Ortsbeiratssitzung – um sich über ein Müllproblem zu beschweren.“

Auch er kann sich das Wahl-Debakel auf dem Ostufer nicht erklären: SPD-Ortsbeiratsvorsitzender und Gaardener Original Bruno Levtzow. Quelle: Ulf Dahl

Und doch hat der politische Underdog die Etablierten überholt. War es Frustration, vielleicht auch Ärger darüber, dass es zu langsam vorangeht auf dem Ostufer? Levtzow glaubt das nicht, „wenn sie von uns enttäuscht wären, hätten sie braun und nicht schwarz gewählt – doch die AfD ist raus aus dem Parlament“. Auch an der Kandidatin Midyatli selbst habe es nicht gelegen, so Levtzow. Stattdessen zählt er Themen auf, die vor Ort bewegen: der Müll und Dreck, die hohe Ausländerquote, die Mieten, auch die Mobilitätswende. „Aber dass man so tief sinkt, ist nicht normal.“

Das Rätsel vom Sensationssieg auf dem Ostufer lässt sich am Tag nach der Wahl nicht vollständig lösen. Es bleibt nur ein Gefühl: Seyran Papo hat im Windschatten von Daniel Günther selbst den Ausschlag gegeben. Was die Siegreiche offensichtlich selbst überrascht hat. Wie es nun für sie beruflich weitergehe? „Da ich erst seit Sonntagabend weiß, dass ich nun direkt gewählte Abgeordnete bin, bin ich momentan dabei, alle offenen Angelegenheiten zu klären.“

