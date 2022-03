Kiel

Wie kann man künftig noch intelligenter kochen? Mehr als fünf Monate lang haben sich fünf Studierende der Muthesius Kunsthochschule in Kiel darüber den Kopf zerbrochen. Sie haben Ideen entwickelt und wieder verworfen, geplant, designt und geforscht. Herausgekommen ist schließlich ein nachhaltiges Küchenkonzept, das viel mit Dampf zu tun hat. Das hat die Fachwelt so begeistert, dass sie nun den ersten Platz beim Siemens Design Award gewannen.

Gerade war Qiaoyi Dai (25) zusammen mit Kommilitone Gustavo Maury (29) in München. Stellvertretend für ihre Fünfer-Gruppe haben die beiden dort ihre innovative Entwicklung vorgestellt. „Dass wir gewinnen würden, hätten wir aber nie gedacht“, erzählt Qiaoyi Dai. „Auch die anderen Gruppen beispielsweise aus Istanbul und Schweden waren sehr, sehr gut“, fügt Xiaoxue Wang (27) hinzu.

Die Energie des Dampfes beim Kochen nutzen

Aber die fünf Kieler haben ganz ungewöhnlich gedacht. Sie haben ganz neue Topfformen, eine kleine Kochfläche mit Ventilen statt Platten und die Technik von Geschirrspülern vereint. „Uns hat geärgert, dass jedes Mal, wenn man den Deckel von Töpfen und Pfannen hebt, der Dampf entweicht“, erzählt Ozan Atlay (30). „Diese Energie wollten wir nutzen.“



So konzipierten sie eine Herdplatte, die auf einer Säule voller Technik und einem Frischwasseranschluss steht. Im Inneren sorgen dort vor allem sogenannte Zeolithe für Nachhaltigkeit. Zeolithe sind Minerale (kristalline Alumosilikate), die in der Natur vorkommen, aber auch synthetisch hergestellt werden können. „Es gibt Geschirrspüler, die das Geschirr mit Zeolith-Mineralen trocknen und so eine Menge Energie sparen“, erklärt Ozan Atalay. „Die grauen Kügelchen speichern nämlich Wärme. Eine smarte Technologie.“

In ihrem Projekt „Zero Emission – Circular Steam“ nehmen die Zeolith-Kugeln über ein Ventil einfach die Wärme des Dampfes beim Kochen auf und speichern diese. „Es gibt keine Hitze. Nur Feuchtigkeit“, so Atalay. „So brennt nichts an und trotzdem ist ein Anbraten möglich.“

Kieler Industriedesigner entwickeln das Kochen im geschlossenen System

Entwickelt haben die Fünf auch passende Kochtöpfe für die Ventile. Gefäß und Deckel sind durchsichtig. „So kann man den Kochvorgang beobachten, ohne dass beim Deckelheben Dampf entweicht“, sagt Liqing Zhang (29). Das Kochen im geschlossenen System ist fertig. Und wie probiert man? Auch daran ist gedacht. Eine Pausenmodus-Taste schaltet den Dampfvorgang ab. Der Deckel kann gehoben werden, ohne dass Energie entweicht.

„Mit Steam – also Dampf – zu kochen, ist gesund“, sagt Xiaoxue Wang. „Vitamine und Mineralien bleiben in den Lebensmitteln erhalten.“ Zwar gebe es bereits den Dampfgarer. „Aber dort gibt es keine Interaktion“, sagt Ozan Atalay. „Der Mensch sieht nicht, was passiert.“ Dank der durchsichtigen Töpfe sei das nun anders. „Zudem kann man ausprobieren, ob man nicht auch 50 oder 70 Prozent weniger Energie einsetzen kann, um vielleicht ein viel schmackhafteres Essen zu bekommen.“

„In China wird viel mit dem Dampfkocher gearbeitet“, sagt Xiaoxue Wang, die wie ihre zwei Kommilitoninnen aus China stammt. „Mit unserem Konzept kann man den Weichheitsgrad des Gemüses viel individueller hinbekommen. Das ist cool.“

Siemens: Beim Entwurf wurden die Aspekte Klima und Gesundheit perfekt vereint

Cool findet das nachhaltige Küchenkonzept der fünf Kieler Master-Studierenden auch Siemens: „Als Jury mochten wir besonders die Art, wie Zero Emission ganz neu mit dem Dampf umgeht“, sagt Sonja Schiefer, Jurymitglied von Siemens. Sie lobt den „innovativen Weg, die generierte Energie wiederzuverwenden und den Kochvorgang im Kreislauf zu denken“. Dass die beiden wichtigen Aspekte Klima und Gesundheit dabei vereint würden, habe die Jury überzeugt.

Siemens Design Award: 15 000 Euro für kreative Visionäre Den Siemens Design Award gibt es seit 2016. Mit ihm sollen Nachwuchstalente und deren Produktinnovationen sowie vielversprechende Geschäftsmodelle gefördert werden. Alle zwei Jahre können kreative Visionäre ihre Ideen einreichen. Diesmal widmet sich der Award dem Thema Ressourcen und deren nachhaltiger Nutzung. Die Muthesius Kunsthochschule Kiel ist eine von fünf europäischen Partnerhochschulen, die Siemens zu diesem Design-Wettbewerb eingeladen hat. Der erste Platz ist mit 15 000 Euro dotiert.

Für Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, ist der Preis ein „wunderbares Signal, dass die Designwelt nach Kiel schaut“. Es sei richtig, mit Design „neu über die Welt und über unser Verhältnis zur Welt nachzudenken“, betont er.

Wann der Kieler Entwurf Einzug in unsere Küchen halten wird, ist allerdings noch ungewiss. „Jetzt sind die Ingenieure von Siemens gefordert“, sagt Ozan Atalay. Aber er kann sich gut vorstellen, dass ihr Entwicklung beispielsweise im Gastrobereich einen Platz findet wird oder als Zusatz im heimischen Haushalt.

Zweites Muthesius-Team kam unter die zehn Finalisten

Erfolgreich beim internationalen Siemens Design Wettbewerb war übrigens auch noch ein zweites Team der Kieler Muthesius Kunsthochschule. Unter die zehn Finalisten schafft es auch das Team „Carbon capture – from fresh to fresh“. Die Kieler Industriedesign-Studierenden John Hayden, Feidi Hu, Kalina Kondeva, Erik Mantz-Hansen und Paul Ullrich hatten ein CO₂-angereichertes Aufbewahrungssystem entwickelt, das Obst und Gemüse länger frisch hält.