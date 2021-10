Neumühlen-Dietrichsdorf

Zwei Frauen haben sich zusammengetan mit dem Ziel, eine kleine Siedlung mit Mikrohäusern zu schaffen. Den gerade hippen Begriff „Tiny House“ vermeiden sie, ihnen schwebt eine etwas größere Variante vor. Eine Wohnfläche von 30 bis 60 Quadratmetern soll Platz für einen oder mehrere Bewohner bieten. Sie haben sich bereits ein Bild bei Firmen gemacht, die entsprechende Objekte vermarkten. „Infrage kommen Häuser aus Holz, die Laster und Kräne als Ganzes transportieren können, oder Modulhäuser, deren Einzelteile vor Ort zusammengesetzt werden“, erläutert Silke Rönnfeld.

Um Gleichgesinnte zu finden, hat die 57-Jährige, die in Schönkirchen lebt, vor einiger Zeit eine Anzeige aufgegeben. Gemeldet haben sich acht Interessierte. Unter ihnen war die 55-jährige Michaela Sangkuhl, die vor Kurzem nach Kiel gezogen ist und in der Wik wohnt. Schnell merkten die beiden, dass sie ähnliche Vorstellungen haben, und so taten sie sich zusammen, um aktiv zu werden. Mit einigen stehen sie in lockerem Kontakt.

Mehrere Gelände kommen infrage

Der erste Versuch, einen Platz zu finden, scheiterte: „Die Planung war schon weit vorangeschritten, aber letztlich hat die Gemeindevertretung Schönkirchen den Wunsch abgelehnt“, berichtet Rönnfeld. Für sie kein Grund, das Handtuch zu werfen: Die Frauen fragten bei der Siedlergemeinschaft Oppendorf an, ob Bewohner bereit seien, Flächen ihrer großen Grundstücke abzugeben. „Doch das ist anscheinend nicht der Fall“, sagt Rönnfeld.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Wohnbauflächenatlas Kiel schaute das Duo nach geeigneten Baulücken. Dabei stießen sie auf Gelände an der Preetzer Straße, am Wehdenweg und Poggendörper Weg. Im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf haben die Minihaus-Liebhaberinnen ihr Vorhaben präsentiert und in Form einer „Bürgerbeteiligung“ eingereicht, damit es die Stadt prüft. „Das Ostufer ist die Sonnenseite Kiels“, meint Rönnfeld. Die Physiotherapeutin lebt allein. „Das Mikrohaus als Eigentum soll für mich eine Altersvorsorge sein“, erklärt sie. Mitstreiterin Michaela Sangkuhl, die als Bauingenieurin im Tiefbau tätig ist, möchte mit ihrem Mann in ein solches Häuschen ziehen.

Tiny House und Mikrohaus: Der Kontakt zur Projektgruppe In Folge der Finanzkrise entwickelte sich in den USA ab 2007 das Tiny House Movement (Bewegung für winzige Häuser). Es gibt keine festgelegte Größenangabe für die Bezeichnungen „Tiny House“ oder „Mikrohaus“. Häufig wird von einem Tiny House gesprochen, wenn es zwischen 15 und 45 Quadratmeter groß ist. Wer Baugrund zur Verfügung stellen oder sich der Gruppe anschließen möchte, die beabsichtigt, ein Mikrohaus-Projekt in Kiel umzusetzen, kann Kontakt zu den Initiatorinnen unter der E-Mail-Adresse siroe@gmx.de aufnehmen.

Was sind die Vorteile von Mikrohäusern?

Nach der Vorstellung der Initiatorinnen sollen die Häuser auf gekauftem oder gepachtetem Grund in einer Baugemeinschaft entstehen. Auch wenn ein Mikrohaus nicht tief in die Erde gegründet wird, ist eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem streben sie ein gemeinsames Energiekonzept an und denken an Erdwärme oder Solarenergie. Gründach und Regenwasserversorgung stehen ebenfalls auf dem Plan. Die Frauen sind fest von den Vorteilen eines solchen Quartiers überzeugt. Sangkuhl: „Die Häuser brauchen wenig Fläche, entstehen rasch und ohne viel Lärm.“