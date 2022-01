Wer in Kiel etwas Silvester-Feeling genießen wollte, der musste zum Hafen kommen. An den Kaikanten gab es Partystimmung, Feuerwerk und Schiffstyphone. Die größte Silvesterparty stieg dabei auf der „Color Fantasy“, wo rund 1000 Passagiere aus Norwegen mit einer Gala-Show das neue Jahr begrüßten.

Die größte Silvester-Party gab es auf der „Color Fantasy“ in Kiel

Von Frank Behling