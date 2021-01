Zwei Männer wurden in der Silvesternacht mit rund 30 selbstgebauten Böllern in Kiel von der Polizei erwischt. Der Kampfmittelräumdienst stellte die Knallkörper sicher. Insgesamt gab es für die Beamten in Kiel zwar viel zu tun, zu herausragenden Einsätzen ist es laut Polizei aber nicht gekommen.