Kiel

Fulda ist bislang Vizepräsidentin für "Forschung und akademische Infrastruktur" an der Goethe-Universität in Frankfurt und folgt in Kiel auf Prof. Lutz Kipp, dessen Amtszeit abgelaufen war und der auf eine weitere Kandidatur verzichtete. Wann Simone Fulda ihr Amt an der CAU in Kiel offiziell antritt, soll zeitnah geklärt werden. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

CAU Kiel als Netzwerkuniversität

Als Präsidentin wird Fulda die Hochschule nach außen vertreten und die laufenden Geschäfte regeln. Nach ihrer Wahl sagte die Medizinerin: "Meine Vision für die Zukunft ist, die CAU zu einer der 15 exzellenten Universitäten Deutschlands mit internationaler Sichtbarkeit zu entwickeln. Ich sehe die CAU als weltweite Netzwerkuniversität und zugleich als zentralen Akteur in Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort."

Anzeige

"Think global, act local"

Bevor sich der akademische Senat zu einer geheimen Wahl am Mittwochabend zurückzog, hatten Fulda und ihre beiden verbliebenen Mitbewerber um das Präsidentenamt, Andreas Ostendorf ( Ruhr-Universität Bochum) und Prof. Angela Ittel ( Technische Universität Berlin), die Möglichkeit, sich in einer öffentlichen Sitzung zu präsentieren.

Weitere KN+ Artikel

In ihrer Vorstellung machte Fulda bereits deutlich, welche Schwerpunkte sie als Präsidentin setzen möchte: Ihr Leitspruch lautet "Think global, act local". Die 52-Jährige will die CAU zu einer weltweiten Netzwerkuniversität entwickeln, die zeitgleich ein zentraler Akteur in Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort in Kiel und Schleswig-Holstein sein soll.

CAU Kiel soll Internationaler werden

Ihr Ziel ist es, Netzwerke aufzubauen zwischen Wissenschaftskulturen, der Forschung und Lehre, Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft sowie anderen Ländern und Kulturen. Außerdem will sie die Forschungsexzellenz ausbauen, die Digitalisierung in Forschung, Lehre und Verwaltung voranbringen sowie mehrere interdisziplinäre Studienangebote mit einer forschungsorientierten Lehre entwickeln. Darüber hinaus will sie die Internationalisierung der CAU vorantreiben. Die Kieler Universität soll nicht nur unter den Top-15-Hochschulen in Deutschland sein, sondern auch unter den besten 200 der Welt.

Asta ist zufrieden

Der AStA-Vorstand und die studentischen Senatorinnen und Senatoren freuen sich "über den wichtigen und längst überfälligen Schritt der Uni, mit einer Präsidentin in die nächsten sechs Jahre zu starten", heißt es in einer Mitteilung. "Wir heißen Frau Fulda bei uns in der Fördestadt Kiel und an unserer CAU herzlich willkommen und wünschen ihr alles Gute und einen langen Atem, um die Ziele zu erreichen, die Sie sich vorgenommen hat.

Wir freuen uns auf fruchtbare Gespräche mit ihr, um für die Studierenden notwendige Schritte einzuleiten und mit ihr an einer studierendenfreundlicheren Universität zu arbeiten, welche die Bedürfnisse aller Statusgruppen in den Blick nimmt", schreiben die Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses, Lisa-Marie Fricke und Johnny Schwausch.

Studium in den USA und Irland

Simone Fulda studierte von 1988 bis 1995 Humanmedizin an der Universität zu Köln, der Harvard Medical School, Boston, der University of California, San Francisco, der University of Arizona (alle USA) und am University College Dublin ( Irland). 1995 promovierte sie an der Universität zu Köln. 2001 habilitierte sich die Medizinerin an der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm und erhielt die Venia Legendi für das Fach "Kinderheilkunde".

Von 1995 bis 2001 absolvierte Fulda außerdem die Facharztausbildung an den Universitätskinderkliniken Heidelberg und Ulm. Seit 2001 ist Fulda in der lebenswissenschaftlichen Forschung tätig, seit 2010 ist sie Direktorin des "Instituts für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie" und Professorin für "Experimentelle Tumorforschung" an der Goethe-Universität Frankfurt. Aktuell übt sie ebenda das Amt der Vizepräsidentin für "Forschung und akademische Infrastruktur" aus.

Langer Weg zur Präsidentenwahl

Die Präsidentenwahl an der CAU war voller Hindernisse. Der erste Anlauf musste im Winter wegen eines formalen Fehlers im Ausschreibungstext gestoppt werden. Die Amtszeit von CAU-Präsident Lutz Kipp, der im April seine erneute Kandidatur zurückgezogen hatte, endete zum Juni. Seitdem leiten seine bisherigen Stellvertreterinnen Ilka Parchmann, Anja Pistor-Hatam und Karin Schwarz zusammen mit der Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer die Geschäfte.

Kurz vor der Wahl gab es Ärger über die Kandidatenliste, die die Findungskommission aus mehreren Bewerbern zusammengestellt hatte. Weil auf der endgültigen Vorschlagsliste der Findungskommission nur noch externe Kandidaten stehen, hatte der Direktor des Zoologischen Instituts, Thomas Bosch, eine Petition gestartet, damit die CAU-internen Kandidaten Ilka Parchmann und Frank Kempken nachträglich auf die Vorschlagsliste kommen. 126 der rund 500 Professoren an der CAU sollen nach Informationen von KN-online die Petition unterschrieben haben. Genutzt hat sie nichts: In einer Sondersitzung hat der Senat der Kandidatenliste der Findungskommission zugestimmt.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.