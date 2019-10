Kiel

Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, rief der Lokführer die Beamten gegen 20 Uhr zur Hilfe: Bereits seit zehn Minuten sitze ein Mann im Gleis vor seinem Zug und mache keine Anstalten zu gehen.

Auch der Aufforderung der Bundespolizisten sei der Mann nicht nachgekommen, woraufhin diese zur Tat schritten. Der Versuch des Mannes, seine Beine noch an der Bahnsteigkante zu verkeilen, scheiterte – die Polizisten nahmen ihn mit zur Dienststelle.

Der Mann nannte keinen Grund für die Blockade

Dort ergab eine freiwillige Atemalkoholkontrolle 0,65 Promille. Einen Grund, warum er den Zug blockiert hatte, gab der Mann demnach nicht an. Als Papiere konnte er lediglich eine im Februar abgelaufene Aufenthaltsgestattung sowie seinen irakischen Reisepass vorweisen.

Ermittelt wird nun wegen Nötigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht. Die Beamten schickten den Mann letztlich in die Erstaufnahmeeinrichtung Neumünster, so die Bundespolizei. Per Zug.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.