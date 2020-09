Die Stadt Kiel möchte mehr Bademöglichkeiten schaffen, so ein Beschluss der Ratsversammlung. Wenn es nach dem Ortsbeirat Friedrichsort geht, soll auch der „Kleine Strand“ am Skagerrakufer Badefreunden offiziell zur Verfügung stehen. Doch das Schwimmen ist dort verboten – nur weiß das kaum jemand.

Skagerrakufer in Kiel - Planschen zwischen Werft und Fabrik?

Von Annette Göder