"Kieler Buben" holen den Städtepokal

Kiel

Mehr als 100 Teams waren zunächst auf Landesebene im Pokalrennen angetreten, für die Endrunde in Elmenhorst hatten sich 33 qualifiziert. Ihre kurze Reise in den Kreis Stormarn hatten die „Kieler Buben“ dabei mit nicht gerade euphorischen Erwartungen angetreten. Obwohl sie in den 1970er-Jahren schon bei der Premiere des Wettbewerbs mit am Tisch saßen, war schließlich bis jetzt ein neunter Platz das höchste der Gefühle gewesen.

Reihenweise Grands

Diesmal aber setzte gleich einmal Olaf Marquardt Akzente. Der Kieler schüttelte reihenweise Grands aus dem Ärmel und schloss seine ersten beiden Runden mit jeweils mehr als 2000 Punkten ab. „Normalerweise schafft man so eine Punktzahl vielleicht ein- oder zweimal im ganzen Jahr“, ordnet Stefan Plaep, der den verhinderten Vereinsvorsitzenden Frank Hartmann als Kapitän vertrat, diesen Wert ein. Die Dynamik eines solchen selbstverständlich auch mit Glück verbundenen Auftakts war jedenfalls nicht zu unterschätzen. Im gesamten Team war der Druck, auf jeden Fall punkten zu müssen, von vornherein raus. Riskante Reizmanöver waren also unnötig.

An der Spitze der Skat-Städte

Relativ entspannt, aber dennoch in einem engen Rennen mit den letztlich Zweit- und Drittplatzierten aus Berlin und Elmenhorst, spielten sich die Kieler daraufhin in dem zweitägigen Turnier an die Spitze der deutschen Skat-Städte. Nach den Deutschen Meistertiteln in den Jahren 2003 und 2010 bedeutet das den größten Erfolg in der Geschichte des Kieler Traditionsvereins. „Seit 45 Jahren wollten wir das Ding gewinnen und jetzt haben wir es geschafft“, freut sich Vorsitzender Hartmann über den historischen Coup seines Teams.

Städtepokal 2020 im Legienhof?

An bessere Zeiten scheint der Club unterdessen auch im normalen Spielbetrieb wieder anzuknüpfen. Aktuell sind die Buben von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen – und fest entschlossen, sich als stolze deutsche Pokalsieger in dieser Klasse zu halten. Ein kleines Problem ist mit dem Triumph von Elmenhorst dennoch verbunden. Als Titelverteidiger müssen die Kieler kommendes Jahr im November den 46. Deutschen Städtepokal ausrichten und darauf hoffen, dass dann der gegenwärtig geschlossene Legienhof dafür wieder zur Verfügung steht.

