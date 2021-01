Kiel

Sie gleiten auf dünnen Stangen, rasen die Rampe hinauf und drehen während ihres Sprungs das Skateboard unter sich: Was so sportlich und elegant aussieht, ist derzeit zumindest in den öffentlichen Skateparks nicht erlaubt – die Anlagen mussten schließen, das Betreten ist verboten, so will es die Landesverordnung, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Doch gerade das schöne Wetter der vergangenen Tage sorgte in den Skateparks, aber auch auf Kiels Sportplätzen, für Hochbetrieb.

Vor allem der Skatepark an der Christian-Albrechts-Universität ist selbst im Lockdown ein beliebter Treffpunkt. Nachmittags üben dort zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Tricks und Sprünge. Zwar halten diese größtenteils die Abstandsregeln ein, das Betretungsverbot brechen aber viele.

„Wir können nicht jeden kontrollieren und vom Platz verweisen“, sagt Claudia Eulitz, Pressesprecherin der Christian-Albrechts-Universität. Die Universität ist für den Skatepark verantwortlich. „Im ersten Lockdown haben wir versucht, das Gelände mit Flatterband abzusperren. Aber das funktioniert nicht. Das Gelände ist einfach zu groß.“ Stattdessen wurden nun Schilder am Gelände aufgehängt.

Auspowern auf dem Skaterplatz in Kiel nach dem Homeschooling

Auch auf dem Skateplatz unter der Hochbrücke in Kiel ist ein wenig los. Problemlos können hier aber die Abstandsregeln eingehalten werden. Benjamin Koch genießt die Aussicht auf den Kanal und die Schleuse und sieht dabei seinem Sohn Joel zu. Der Zehnjährige hüpft mit seinem Roller über eine Sprungschanze.

„Heute ist hier nicht viel los, deswegen sind wir hierhergekommen“, berichtet Benjamin Koch. Ob er das Gefühl habe, gegen die Regeln zu verstoßen? Nein, denn der Platz sei ja nicht abgesperrt. „Neben dem ganzen Homeschooling ist das hier eine gute Abwechslung, um die Kinder mal auszupowern.“ Und das tut Joel auch. „Das bringt Spaß“, sagt er strahlend.

Flatterband an Skateplätzen wird einfach abgerissen

Die Stadt sieht den regen Betrieb auf Sportplätzen und in Skateparks kritisch. „Eigentlich sind die Plätze, die der Stadt gehören, mit Flatterband abgesperrt oder mit entsprechenden Schildern versehen“, sagt Vivien Braackert, Sprecherin der Stadt Kiel. „Doch häufig wird das Band einfach abgerissen, oder die Leute steigen darüber.“ Platzwarte und das Ordnungsamt würden regelmäßig kontrollieren und die Besucher nach Hause schicken. „An einigen Sportplätzen, wie dem am Professor-Peters-Platz sind massive Bauzäune aufgestellt worden, da das Flatterband nicht ausreichte“, teilt Braackert mit.

Spielplätze sind geöffnet

Spielplätze hingegen haben noch geöffnet. „Die zulässige Personenanzahl ist je nach Fläche begrenzt“, sagt Braackert. Schilder am Eingang sollen darüber informieren, wie viele Personen den Spielplatz betreten dürfen. Der kommunale Ordnungsdienst kontrolliert die Einhaltung. Bei der Frage, warum Spielplätze geöffnet haben und Skateparks nicht, verweist Vivien Braackert an das Land. „Wir setzen lediglich um.“