So funktionieren die Ortsbeiräte in Kiel

Die Ortsbeiräte können bei allen Angelegenheiten, die den Ortsteil betreffen, mitwirken. Sie sind sozusagen die Interessenvertretung des Ortsteils. Das Stadtteilgremium soll von den städtischen Ämtern über alle wichtigen Vorhaben informiert und dazu gehört werden. Das Gremium kann Anträge an die Ratsversammlung und an deren Ausschüsse stellen. Auf den monatlichen öffentlichen Sitzungen können Bürger Fragen stellen, Anregungen und Kritik äußern und bei den aktuellen Themen mitdiskutieren.

Mitglieder werden von der Ratsversammlung gewählt

Kiel ist neben Neumünster, wo das Gremium sich Stadtteilbeirat nennt, übrigens die einzige Stadt in Schleswig-Holstein, die von der basisdemokratischen Möglichkeit Gebrauch macht. In der Hauptsatzung der Stadt Kiel ist festgelegt, dass es in Kiel 18 Ortsbeiräte mit jeweils fünf bis elf stimmberechtigten Mitgliedern gibt. Zuständig für die 18 Ortsbeiräte ist der Stadtpräsident Hans-Werner Tovar. Eine ungerade Zahl der Mitglieder ist wichtig, damit immer eine Mehrheit zustande kommt. Die Mitglieder werden von der Ratsversammlung gewählt. Die Verteilung der Sitze der einzelnen Parteien richtet sich nach dem Wahlergebnis, das die Parteien und Wählergruppen bei der Kommunalwahl in den einzelnen Ortsteilen bekommen haben. Somit wählen die Bürger die Ortsbeiräte indirekt gleich mit.

Manche Ortsbeiräte sind für mehrere Stadtteile zuständig

147 Wahlbezirke gibt es im Stadtgebiet Kiel. Jeweils mehrere Wahlbezirke ergeben einen Ortsteil. Das ist nicht ganz das Gleiche wie ein Stadtteil: Manche Ortsbeiräte sind für mehrere Stadtteile zuständig, zum Beispiel der Ortsbeirat Ellerbek-Wellingdorf oder der Ortsbeirat Schreventeich-Hasseldieksdamm. Für die Wahl ist der Ortsteil entscheidend. Die Zahl der Mitglieder richtet sich nach der Größe (Einwohnerzahl) der Ortsbeiratsbezirke. So gibt es Ortsbeiräte mit fünf, sieben, neun oder elf Mitgliedern.

Nach der Wahl wird ausgewertet, wie viele Stimmen jede Partei in den einzelnen Ortsteilen bekommen hat. Daraus wird errechnet, wie viele Personen jede Partei in den Ortsbeirat entsenden darf. Die Fraktionen machen Vorschläge, wer sie im Ortsbeirat vertreten soll. Die neu gewählte Ratsversammlung stimmt dann über die Vorschlagslisten der Parteien für die Ortsbeiräte ab. In der Regel gibt es dabei keine Probleme.

Die Kandidaten müssen nicht mehr wie früher im Ortsteil wohnen und müssen auch nicht unbedingt Parteimitglieder sein. Auch Ratsleute können zusätzlich Mitglieder in Ortsbeiräten sein, was für die kleinen Parteien sehr wichtig ist. Die SPD hat genug Personal: Sie verzichtet freiwillig auf so ein Doppelmandat.

