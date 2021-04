20 neue positive Testungen wurden am Mittwoch, 31. März, registriert. Da die Inzidenz bei 57,5 liegt, darf der Einzelhandel in Kiel ab Ostermontag für mindestens eine Woche nur noch "Click and Meet" anbieten. Im Kieler Impfzentrum gab es bislang 19.941 Impfungen.