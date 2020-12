Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel sinkt auf unter 70: Die Stadt meldet am Dienstag elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Nachdem in den vergangenen Tagen nicht mehr so viele Corona-Fälle wie zu Beginn der Vorwoche gemeldet wurden, sinkt die Inzidenz nun auf 68,5.