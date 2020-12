Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Kiel am Mittwoch deutlich höher als in den Tagen zuvor: 31 Neuinfektionen meldet die Stadt am Morgen. Dennoch ist die Zahl der aktuell infizierten Menschen auf 215 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 65,2.