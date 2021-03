In Kiel bleibt die Zahl neuer Corona-Fälle weiter hoch: Am Dienstag wurden 26 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf mehr als 60 gestiegen und liegt nun bei 60,4. In Quarantäne befinden sich mehr als 500 Personen - so viele waren es zuletzt Anfang Februar.