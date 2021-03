Erneut liegt die Zahl der neuen Corona-Fälle innerhalb eines Tages in Kiel bei über 20: Am Mittwoch wurden 21 Neuinfektionen registriert. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, sie liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 64,8. Das entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt.