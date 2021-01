Die Zahl der Coronafälle in Kiel steigt wieder. Am Dienstag, 6. Januar, wurden 39 neue Fälle registriert. Am Vortag waren es 29. Der Inzidenzwert ist dennoch leicht gesunken und beträgt jetzt 62. Damit liegt Kiel unter dem landesweiten Schnitt von 76,3. Leider meldet die Stadt zwei neue Todesfälle.