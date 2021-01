Die Zahl der Coronafälle in Kiel steigt weiter und mit ihr auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die nun bei 66 liegt. Am Mittwoch, 7. Januar, wurden in Kiel 37 neue Fälle registriert. Erneut muss die Stadt zwei Todesfälle melden. Insgesamt sind nun 43 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.