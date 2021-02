Acht neue Corona-Fälle wurden in Kiel am Sonntag registriert. Eine Woche zuvor waren es noch doppelt so viele. Die Inzidenz liegt bei 37,3. Allerdings kommen die sinkenden Infektionszahlen laut Stadt noch nicht bei den Kliniken an. Dort stagniert die Zahl der Corona-Patienten auf hohem Niveau.