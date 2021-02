Nach 15 Neuerkrankungen am Dienstag wurden am Mittwoch in Kiel sieben neue Corona-Fälle registriert. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Verstorben ist eine 81-jährige Frau. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Kieler auf 75.