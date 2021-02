Nachdem der Inzidenzwert in Kiel über einen längeren Zeitraum gesunken ist, ist er am Donnerstag erstmals wieder leicht angestiegen und liegt nun bei 32,4. Am Mittwoch betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 31,6. Die Stadt meldet 17 Neuinfektionen, aktuell sind 163 Kieler infiziert.