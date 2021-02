Die Corona-Lage in Kiel hat sich am Wochenende stabilisiert. Allerdings konnten wegen Wartungsarbeiten am Meldesystem am Sonnabend nicht alle neuen Fälle erfasst werden. Nach 14 neuen Infektionen am Freitag, sind Sonnabend bislang elf dazugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 31,2.