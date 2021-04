Die Infektionszahlen in Kiel steigen weiter an. Am Dienstag registrierte die Stadt 34 neue Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 85,5. Laut Gesundheitsamt folgt das Infektionsgeschehen in Kiel und in Schleswig-Holstein dem deutschlandweiten Trend, der sogenannten dritten Welle.