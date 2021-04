In Kiel gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Außerdem wurden am Mittwoch 38 neue Corona-Fälle gemeldet. Trotz der Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken und liegt nun bei 79,8. Über 40.000 Corona-Impfungen gab es bislang in Kiel.