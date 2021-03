Wie bereits am Sonntag wurden auch am Montag in Kiel nur zwei neue Corona-Fälle registriert. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Menschen in der Stadt von 228 auf 176. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 35,7 Fällen pro 100.000 Einwohner.