Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 62,4 (Vortag: 66,5) ist die Landeshauptstadt weiterhin trauriger Spitzenreiter in Schleswig-Holstein. Aber auch an der Förde entspannt sich die Situation allmählich. Am Montag meldete die Stadt sieben neue Infektionen. Weitere Zahlen und Daten lesen Sie hier.