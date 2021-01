Über das Wochenende hat das Kieler Gesundheitsamt 46 neue Infektionen gemeldet. 28 Fälle wurden am Sonnabend registriert, 18 am Sonntag. Damit sind aktuell 411 Kieler mit dem Coronavirus infiziert. 800 Menschen befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt bei 76,6.