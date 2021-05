Der Inzidenzwert in Kiel ist wieder leicht gesunken, der Abstand zu der kritischen Marke von 100 hat sich damit vergrößert. Am Sonntagabend, 2. Mai, lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 84,3. Am Freitag lag sie noch bei 87,9 gelegen. Weitere Zahlen und Fakten im Überblick.