Der Abwärtstrend bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist unterbrochen. Am Donnerstag, 20. Mai, meldet die Stadt 19 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt damit nach Berechnungen des Gesundheitsamtes Kiel wieder leicht auf 55,1 an. Weitere Zahlen und Daten lesen Sie hier.