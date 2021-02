Am Freitag und Sonnabend wurden in Kiel insgesamt 31 neue Corona-Infektionen registriert, 16 am Freitag, 15 am Sonnabend. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen, liegt laut Robert-Koch-Institut mit 34 Fällen pro 100.000 Einwohner aber weiter unter der Marke von 35.