Auch in Kiel hat sich das Coronavirus eingenistet. Einen Überblick über die aktuelle Lage (Stand 22.01.2021, 8 Uhr) erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle in Kiel seit Beginn der Pandemie: 2858

Genesen: 2436

Corona-Infizierte aktuell: 361

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 61

In Quarantäne/Absonderung: 817

7-Tage-Inzidenzwert laut RKI: 72,9

So ist die Corona-Lage in Kiel am 22.01.2021

Erneut muss die Stadt Kiel Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus melden. Eine 77-jährige Bewohnerin des Lotti-Huber-Hauses ist am Mittwoch gestorben, am Donnerstag ein 64-jähriger Kieler. Die Zahl der Menschen, die als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet wurden, stieg damit auf 61.

Das Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag 23 neue Corona-Fälle. Als aktuell infiziert gelten 361 Kieler, etwas weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ebenfalls leicht gesunken und liegt laut Rober-Koch-Institut bei 72,9 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2858 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt in seiner Statistik zwei Fälle mehr an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 21.01.2021

Insgesamt gibt es in Kiel nun 59 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Fünf davon meldet die Stadt am heutigen Donnerstag. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei Menschen, die im Lotti-Huber-Haus lebten: ein 93-jähriger Bewohner, der Dienstag starb, sowie eine 95-jährige Bewohnerin und eine 83-jährige Bewohnerin, die beide gestern starben. Ebenfalls gestern ist eine 94-jährige Kielerin gestorben, die in keiner Pflegeeinrichtung lebte. Außerdem wurde erst jetzt ein Todesfall vom Monatsanfang registriert: Eine 96-jährige Bewohnerin aus dem Altenzentrum St. Nicolai ist bereits am 02.01.2021 gestorben.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle lag am Mittwoch mit 33 registrierten Neuinfektionen in etwa auf dem Niveau des Vortags. Damit gelten 370 Kieler als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 74,6 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Auch die Zahl der Personen in Quarantäne hat zugenommen und liegt nun bei 801.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2835 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt in seiner Statistik zwei Fälle mehr an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 20.01.2021

Die Stadt Kiel meldet für Dienstag 36 neue Corona-Fälle. Die Zahl der aktuell infizierten Kieler steigt auf 356. Von den 2802 Corona-Infizierten, die seit dem 10. März in Kiel registriert wurden, gelten inzwischen 2392 als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 54. Aktuell sind 753 Menschen in Quarantäne, 53 Personen mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 73,3 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2802 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt in seiner Statistik zwei Fälle mehr an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 19.01.2021

Das Kieler Geusndheitsamt hat am Montag 13 neue Corona-Fälle registiert. Als aktuell infiziert gelten 339 Kieler. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt auf unter 70 und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 68,9.

Auf 54 gestiegen ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, betroffen sind zwei Kieler Altenheime: Gestorben sind eine 93-jährige Frau aus dem Alten- und Pflegeheim Freiligrathstraße und ein 82-jähriger Bewohner aus dem Lotti-Huber-Haus.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2766 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt die Gesamtzahl mit zwei Fällen mehr an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 18.01.2021

Nachdem Ende der vergangenen Woche die Zahl der Infizierten erstmals seit rund einem Monat unter 400 gesunken ist, gab es über das Wochenende wieder einen Anstieg. Aktuell sind 411 Kieler mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle ist auf 52 gestiegen. Am Sonnabend vermeldete die Stadt, dass eine 83-jährige und eine 74-jährige Bewohnerin aus dem Lotti-Huber-Haus in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben sind.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 17.01.2021

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in den vergangenen Tagen in Kiel erneut gestiegen – auf mittlerweile 52. Wie die Stadt gestern mitteilte, sind seit Donnerstag drei weitere Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, alle drei lebten im Lotti-Huber-Haus, wo es um Weihnachten einen Corona-Ausbruch gab (wir berichteten). So verstarben am Donnerstag eine 97-jährige und 83-jährige Bewohnerin des Seniorenheims, am Sonnabend zudem ein 74-jähriger Bewohner. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiterhin auf einem mittleren Niveau: Während am Freitag 28 neue Fälle registriert wurden, waren es am Sonnabend 26 und gestern 19. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15.01.2021

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion ist in Kiel auf 50 gestiegen: Am Donnerstag verstarb erneut eine Bewohnerin des Lotti-Huber-Hauses, laut Stadt handelt es sich um eine 97-Jährige.

Die Zahl der aktuell infizierten Menschen sank erstmals seit rund einem Monat auf unter 400 und liegt nun bei 399 Kielern. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 77,0 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Quarantäne sind momentan 809 Menschen in der Landeshauptstadt.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14.01.2012

Nachdem eine 80-jährige Bewohnerin aus dem Lotti-Huber-Haus sowie eine 84-jährige Frau verstorben sind, steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 49. Durch die 29 gemeldeten Neuinfektionen liegt die Zahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie bei 2651.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13.01.2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Kiel erstmals in dieser Woche auf unter 90 und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 83,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt der Wert für die Landeshauptstadt weiter unter dem Landesdurchschnitt von 94,2. Als aktuell mit dem Coronavirus infiziert gelten 492 Kieler, 25 Neuinfektionen wurden am Dienstag registriert. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist auf 863 gestiegen (Dienstag: 826 Personen).

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12.01.2021

Mit 31 Neuinfektionen, die am Montag registriert wurden, steigt die Zahl der bekannten Corona-Fälle in Kiel insgesamt auf 2597. Als aktuell infiziert gelten 514 Kieler. In Quarantäne sind zurzeit 826 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen und liegt bei 91,2. Der Wert ist noch unter dem Landesdurchschnitt von 98,3.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 11.01.2021

Die Stadt Kiel meldete am Montag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Sonntag verstarben ein 73-Jähriger und ein 87-Jähriger. Außerdem wurden acht Neuinfektionen in Kiel registriert, der Inzidenzwert sank leicht auf 90,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 10.01.2021

Mit 15 registrierten Neuinfektionen ist die Zahl der Corona-Fälle in Kiel am Sonnabend weiter angestiegen. Der Inzidenzwert stieg deutlich auf 91,2. Dennoch ist die Lage in Kiel etwas besser als im Landesdurchschnitt (101,8). Die Zahl der aktuell infizierten Kieler liegt bei 553, 885 befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 08.01.2021

Bereits den dritten Tag infolge muss die Stadt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus melden. Bereits am 28. Dezember starb ein 68-Jähriger, am 6. Januar eine 82-Jährige. Die Zahl der Kieler, die als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkankung gemeldet wurden, liegt damit bei 45.

Am Donnerstag, 7. Januar, wurden in Kiel 41 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktuell infizierten Kieler ist gestiegen und liegt bei 473. Außerdem sind mit 754 einige Personen mehr als am Vortag in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 72,1 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2490 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt die Gesamtzahl mit 2491 Fällen an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 07.01.2021

Wie die Stadt Kiel am Donnerstag mitteilt, gibt es zwei weitere Todesfälle: Am Dienstag ist eine 90-Jährige gestorben und am Mittwoch eine 80-Jährige. Damit sind seit Jahresbeginn bereits sechs Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Sei Beginn der Pandemie sind es insgesamt 43 Fälle.

Als aktuell infiziert gelten 453 Kieler, zudem sind 753 Personen in Quarantäne. Nachdem am Mittwoch 37 neue Corona-Fälle gemeldeten wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder etwas gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 66 Fällen pro 100.000 Einwohner. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 79,1.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2449 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt die Gesamtzahl mit 2452 Fällen an.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 06.01.2021

Am Dienstag, 5. Januar, wurden in Kiel 39 Neuinfektionen registriert. Aktuell sind 420 Kieler infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 2412 Personen gestiegen. Die Zahl der Kieler, die als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkankung gemeldet wurden, liegt bei 41. 652 Personen befinden sich in Absonderung/ Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 05.01.2021

Am Montag, 4. Januar, wurden in Kiel 29 Neuinfektionen registriert. Aktuell sind 407 Kieler infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 2373 Personen gestiegen. Die Zahl der Kieler, die als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkankung gemeldet wurden, liegt weiterhin bei 39. 628 Personen befinden sich in Absonderung/ Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 04.01.2021

In den vergangenen Tagen gab es in Kiel drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie die Stadt am Montag mitteilt. Am 30. Dezember starb ein 80-jähriger Mann, am 2. Januar eine 62-jährige Frau und am 3. Januar ein 93-jähriger Mann. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 39.

Am Sonntag wurden zudem neun Corona-Neuinfektionen in der Landeshauptstadt registriert. Damit sind aktuell 436 Kieler mit dem Coronavirus infiziert. 654 Personen sind in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert-Koch-Institut ( RKI) 58,3 Fällen. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass während der Feiertage und dem Jahreswechsel wohl weniger Personen einen Arzt aufgesuchen, weswegen auch weniger Proben genommen und im Labor untersucht werden.

Hinweis: Laut Stadt Kiel gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 2344 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Das Land gibt die Gesamtzahl mit 2346 Fällen an. Einen Grund für die unterschiedlichen Angaben konnte die Stadt nicht nennen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 03.01.2021

In Kiel sind seit dem 1. Januar 2021 21 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit gibt es aktuell 463 Infizierte in der Landeshauptstadt. Der Inzidenzwert liegt bei 58,3 - zu Beginn des Jahres betrug er 68,1.

Seit Beginn der Pandemie wurden 2335 Fälle gezählt. Als genesen gelten 1836 Personen, 36 Personen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 01.01.2021

Mit 25 registierten Neuinfektionen am 31. Dezember und 28 neuen Corona-Fällen am 30. Dezember sind aktuell 442 Kieler mit dem Virus infiziert. Die Stadt meldet an Neujahr außerdem den 36. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein 83-Jähriger ist am 29. Dezember gestorben. 699 Personen befanden sich zum Jahresschluss in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt weiter und liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 68,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 30.12.2020

Mit 47 Neuinfektionen liegt die Zahl deutlich niedriger als der Wert vor einer Woche mit 80 registrierten Fälle. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken geht davon aus, dass mittlerweile die meisten Tests, die über die Weihnachtsfeiertage aufgeschoben wurden, nachgeholt sind. Aller Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 29.12.2020

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um drei Fälle auf 35. Am 26. und 27. Dezember ist jeweils eine 86-jährige sowie ein 91 Jahre alte Bewohnerin aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai verstorben. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, verstarb bereits am 24.12. ist ein 78-jähriger Mann, der an Covid 19 erkrankt war.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 28.12.2020

Dass die Zahl der neu gemeldeten Fällen mit neun vergleichsweise gering ist, ist in erster Linie darin begründet, dass die Arztpraxen über die Feiertage geschlossen hatten. Die geringen Meldungen führen dazu, dass der Inzidenzwert erstmals seit Anfang Dezember wieder unter der Marke von 100 liegt. Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 95,2.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 27.12.2020

Auch über die Weihnachtsfeiertage wurde in Kiel auf das Coronavirus getestet - allerdings weniger als sonst. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, wurden in Kiel 16 Neuinfektionen registriert. Am 23. Dezember waren es 45, an Heiligabend 30 und am ersten Weihnachtsfeiertage 30. Aktuell sind nun 560 Kieler infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 2195 Personen gestiegen. Der Inzidenzwert liegt bei 100,5.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 23.12.2020

Die Stadt hat am Mittwochmorgen einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen gemeldet. 80 Personen wurden als positiv auf das Coronavirus registriert. Aktuell sind nun 474 Kielerinnen und Kieler infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 2074 Personen gestiegen. Auch ist die Zahl der Todesfälle erneut gestiegen: Eine 91-jährige Frau ist verstorben. Damit sind inzwischen 32 Kielerinnen und Kieler mit einer COVID-19-Erkankung verstorben. 1027 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 22.12.2020

Erneut sind zwei Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai verstorben. Es handelt sich um eine 82-jährige Frau, die am Sonnabend verstorben ist, und um einen 89-jährigen Mann, der gestern verstorben ist. Damit ist die Zahl der Kielerinnen und Kieler, die als Verstorbene mit einer COVID-19-Erkankung gemeldet wurden, auf 31 gestiegen. Zudem wurden 25 Neuinfektionen registriert. Aktuell sind nun 473 Kielerinnen und Kieler infiziert. 994 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 21.12.2020

Nach 65 Neuinfektionen am Freitag und Sonnabend wurden am Sonntag, 20. Dezember 2020, weitere 21 Infektionen neu registriert. Aktuell sind nun 480 Kieler infiziert. 29 Kieler werden als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkankung gezählt. 1123 Personen befinden sich in Quarantäne. Das Durchschnittsalter der Infizierten liegt bei 36 Jahren. 35 Patienten mit einer Corona-Infektion sind hospitalisiert. Davon werden 12 Patienten im Städtischen Krankenhaus behandelt, darunter zwei auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des RKI bei 106,2. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 197,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 20.12.2020

Bei der Corona-Lage in Kiel deutet sich auch weiterhin keine Entspannung an. Am Freitag und Sonnabend wurden in der Landeshauptstadt 65 Neuinfektionen registriert. Zudem ist am Freitag ein 77-jähriger Mann mit der Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Kiel auf 29. Aktuell sind nun nach Angaben der Stadt 459 Kieler infiziert. 1160 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes bei 104,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 18.12.2020

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet die Stadt Kiel: Am Donnerstag ist eine 87-jährige Bewohnerin aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai verstorben. Es ist dort der neunte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, seitdem dort Anfang des Monats ein Ausbruchsgeschehen gemeldet worden war. Seit Beginn der Pandemie werden nun 28 Kieler gezählt, die mit dem Virus verstorben sind.

Als aktuell infiziert gelten nun 445 Menschen. 1254 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 107,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 17.12.2020

Die Corona-Lage in Kiel scheint sich nicht zu verbessern. Es ist ein Tag der Höchstwerte: Am Donnerstag meldet die Stadt fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 65 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, 1256 Menschen in Quarantäne sowie 419 aktuell Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht ebenfalls einen Höchststand und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 117,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Das Durchschnittsalter der Infizierten liegt bei 36 Jahren.

Bei den gestorbenen Personen handelt es sich um Senioren im Alter zwischen 79 und 92 Jahren, vier von ihnen lebten im Altenzentrum St. Nicolai. Die Stadt betont, dass sowohl im Städtischen Krankenhaus als auch im Universitätsklinikum UKSH derzeit ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen. Unterdessen werden im Gesundheitsamt Bundeswehr-Soldaten eingearbeitet

Angesichts der Entwicklungen appelliert Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken an die Kieler, auch an Weihnachten nicht die Hygieneregeln zu vergessen und sowohl auf genug Abstand als auch auf das Lüften zu achten.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 16.12.2020

Mit 63 Neuinfektionen innerhalb eines Tages meldet Kiel einen neuen Höchstwert. Die Stadt teilt mit, dass der Schnitt der vergangenen beiden Tage aufgrund der niedrigen Zahlen gestern im erwarteten Mittel liege. Ein ähnliches Phänomen sei in der vergangenen Woche zu beobachten gewesen. Laut Stadt liegt keine Verzögerung bei der Erfassung im Gesundheitsamt vor. Möglicherweise sei die Zahl der Testungen nach dem Wochenende höher.

Mit den neuen Corona-Fällen gelten nun 418 Kieler als aktuell infiziert, 1181 Personen befinden sich momentan in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15.12.2020

Die Stadt Kiel hat für Montag 15 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut leicht gesunken und liegt nun bei 102,1.

Aktuell sind nun 384 Kieler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie werden in der Landeshauptstadt 1726 Corona-Fälle gezählt. Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind, ist auf 1134 gestiegen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14.12.2020

Die Stadt meldet für Sonntag 15 neue Corona-Fälle. Damit liegt die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Virus infizierten Kieler bei 416. Inzwischen befinden sich 1054 Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Kiel laut Robert-Koch-Institut bei 109,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. Angesichts der steigenden Fallzahlen ist das Kieler Gesundheitsamt an der Grenze seiner Belastbarkeit angekommen. Ab Dienstag unterstützt daher laut Stadt die Bundeswehr.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13.12.2020

Es gibt einen weiteren Todesfall in Kiel: Eine 92-jährige Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims St. Nicolai, in dem es zu einem größeren Corona-Ausbruchsgeschehen gekommen ist, ist laut Stadt am Freitag gestorben. Es ist dort bereits der vierte Todesfall nach dem Ausbruch.

Die Stadt meldet für Sonnabend 33 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Kiel laut Robert-Koch-Institut auf 105,8 gestiegen. Als aktuell mit dem Coronavirus infiziert gelten 401 Kieler. Die Zahl der seit dem 10. März infizierten Personen ist damit auf 1696 gestiegen. 1045 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12.12.2020

Die Corona-Zahlen in Kiel steigen weiter deutlich: 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt für Freitag. Inzwischen gelten 369 Menschen als aktuell infiziert. In Quarantäne sind nun 1016 Personen und damit erstmals über 1000 Kieler.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 11.12.2020

Mit 50 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gibt es einen neuen Höchstwert. Der letzte (48 Neuinfektionen) wurde erst zwei Tage zuvor aufgestellt. Die vielen Corona-Fälle sorgen dafür, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nun mit 98,5 nur noch knapp unter der Hunderter-Marke liegt. Die Stadt Kiel hatte allerdings bereits am Donnerstag verschärfte Maßnahmen angekündigt, die unabhängig vom Inzidenzwert greifen. Fast 1000 Kieler sind in Quarantäne, 352 Menschen gelten als aktuell infiziert.

So ist die Corona-Lage am 10.12.2020

Die Stadt Kiel meldet 46 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, die Zahl ist nur knapp unter dem Höchstwert, der am Vortag erreicht wurde. Das Kieler Gesundheitsamt verzeichnet laut Stadt ein zunehmendes Infektionsgeschehen in der gesamten Bevölkerung. Als aktuell infiziert gelten 324 Menschen, 881 Personen sind in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 97,2.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 09.12.2020

Die Stadt Kiel meldet am Mittwoch drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Zwei Senioren aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai sowie ein 74-jähriger Mann ohne Bezug zu der Einrichtung sind gestorben. Damit gibt es in der Landeshauptstadt nun 21 Todesfälle.

Auch die Zahl der Neuinfektionen steigt in Kiel weiter an. Im Vergleich zum Vortag gibt es 48 Neuinfektionen, so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Ein Bezug zum Ausbruchsgeschehen im Alten- und Pflegeheim St. Nicolai ist dabei laut Stadt nicht erkennbar. Das Gesundheitsamt verzeichne stattdessen ein zunehmendes Infektionsgeschehen in der gesamten Bevölkerung.

Aktuell gelten nun 286 Kieler als Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Robert-Koch-Institut auf 90,8 Fälle pro 100.000 Einwohner.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 08.12.2020

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner hat mit 84,7 einen neuen Höchstwert erreicht und nähert sich der 100er-Marke.

Das liegt auch daran, dass weitere Corona-Tests im Altenzentrum St. Nicolai positiv waren: Vier weitere Mitarbeiter sind demnach infiziert. Damit haben sich insgesamt 16 Mitarbeiter sowie 26 Bewohner angesteckt.

So ist die Lage in Kiel am 07.12.2020

Aktuell sind 273 Kieler mit dem Coronavirus infiziert, 20 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. Nach dem Corona-Ausbruch im Altenzentrum St. Nicolai steigt die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit einer Infektion auf 18. Eine 88-jährige Bewohnerin ist an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben.

So ist die Lage in Kiel am 02.12.2020

Mit 31 Neuinfektionen meldet die Stadt am Mittwoch deutlich mehr Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden als zu Wochenbeginn. Allerdings bleibt der Wert unter dem von vor einer Woche (38 Fälle). Die Zahl der aktuell infizierten Kieler sinkt auf 215. Weiterhin werden 25 Personen im Krankenhaus behandelt. In Quarantäne befinden sich mit 717 Menschen etwas weniger Kieler als am Vortag.

So ist die Lage in Kiel am 01.12.2020

Wie bereits am Montag meldet die Stadt Kiel auch am Dienstag elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf unter 70 und liegt nun bei 68,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Als aktuell infiziert gelten 237 Kieler. 25 Patienten werden im Krankenhaus behandelt - eine Woche vorher waren es nur 16 Personen.

So ist die Lage in Kiel am 30.11.2020

Am Sonntag sind in Kiel elf Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Damit sind die Zahlen des Wochenendes niedriger als in den Tagen zuvor, eine Tendenz lässt sich daraus laut Stadt allerdings noch nicht ableiten. Als aktuell infiziert gelten 241 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 72,9. Im Krankenhaus müssen 24 Menschen behandelt werden.

So ist die Lage in Kiel am 28.11.2020

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Wochenende in Kiel bislang weniger stark gestiegen als in der vergangenen Woche. Am Freitag gab es 20 Neuinfektionen. Für Sonnabend wurden 18 Neuinfektionen gemeldet. "Eine Tendenz lässt sich daraus aber noch nicht ableiten", sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner am Wochenende. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,1. Ob die Stadt die Corona-Regeln verschärft, soll erst am Montag mitgeteilt werden.

So ist die Lage in Kiel am 27.11.2020

Die Corona-Fälle in Kiel steigen in den letzten Tagen deutlich an. Ein Teil dieser Fälle steht laut Stadt in Zusammenhang mit den Neuninfektionen in verschiedenen Kieler Einrichtungen, wie den Marie-Christian-Heimen, in den vergangenen Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 78,6 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Gesundheitsdezernent Stöcken kündigt mehrere Maßnahmen an, um dem steigenden Infektionsgeschehen entgegenzuwirken. So soll der Schülertransport so organisiert werden, dass es keine überfüllten Busse gibt. Auch würden Gespräche mit dem Land dazu laufen, eine Maskenpflicht in hochsensiblen Einrichtungen einzuführen. "Und ich appelliere noch einmal an alle Kieler: Reduziert die Kontakte, haltet die AHA-Regeln ein, lasst uns gemeinsam noch mal alle Anstrengungen unternehmen, das Infektionsgeschehen in der Vorweihnachtzeit einzudämmen", sagt Stöcken.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 26.11.2020

Erneut liegt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bei über 30. 16 Menschen müssen stationär behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nun deutlich über 70 und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 74,6. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken appelliert insbesondere an junge Menschen, bei denen es noch immer eine gewisse Sorglosigkeit gebe.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 25.11.2020

Mit 38 Neuinfektionen, die innerhalb eines Tages gemeldet wurden, wird ein neuer Höchstwert erreicht, bislang lag dieser bei 30 Neuinfektionen (gemeldet am 20.11.). Durch die vielen neuen Corona-Fälle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun nur noch knapp unter 70, deutlich höher als vor einer Woche - am 18.11. lag der Wert bei 53,5. Eine positive Nachricht gibt es trotz der Anstiege: Die Zahl der positiv getesteten Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen ist leicht zurückgegangen und liegt nun bei 13 Patienten.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 24.11.2020

Mit 66,9 hat der Inzidenzwert einen neuen Höchststand in Kiel erreicht. Höhere Werte gibt es in Schleswig-Holstein nur in den Kreisen Pinneberg (103,1) und Stormarn (67,2) 211 Menschen gelten derzeit als infiziert, am Vortag waren es noch 227. Auch die Zahl der Kieler in Quarantäne sinkt von 656 auf 643.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 23.11.2020

Die neun gemeldeten Fälle am Montag sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen zwar ein geringerer Wert, das hängt aber damit zusammen, dass am Wochenende weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 63,2. 227 Kieler sind aktuell infiziert, 15 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. In Quarantäne sind aktuell 656 Kieler.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 22.11.2020

In Kiel wurden am Sonntag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Meldungen bleibt damit auf hohem Niveau und der Inzidenzwert steigt deutlich auf 63,6. Immerhin muss im Vergleich zum Vortag ein Mensch weniger im Krankenhaus behandelt werden. Dafür sind mit 683 Personen 130 Menschen mehr in Quarantäne beziehungsweise Absonderung.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 20.11.2020

In Kiel wurden am Freitag 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet. Das ist nochmal mehr als der bisher höchste Tageswert, der erst am Mittwoch aufgestellt wurde. Die neuen Corona-Fälle lassen sich laut einer Sprecherin der Stadt keinem konkreten Ausbruchs-Geschehen zuordnen. Im Vergleich zum Vortag müssen zwei Menschen mehr im Krankenhaus behandelt werden. Der Inzidenzwert liegt weiterhin über der Marke von 50.

Corona-Lage in Kiel am 19.11.2020

Mit 21 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden am Donnerstag in Kiel erneut Corona-Fälle im zweistelligen Bereich erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut im Vergleich zum Vortag auf 51,9. Als aktuell infiziert gelten 164 Kieler. Im Krankenhaus müssen 13 Menschen behandelt werden. 523 Personen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl neu Neuinfizierten bleibt mit 21 deutlich unter dem am Mittwoch gemeldeten Rekordwert von 29 neuen Fällen. Diesen hohen Anstieg begründete eine Sprecherin der Stadt damit, dass es einige Nachmeldungen von positiv getesteten Personen gegeben habe.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, gab es in dieser Woche auch zwei Corona-Fälle unter Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Die Arbeit der für die Pandemie so wichtigen Behörde läuft aber weiter.

Corona-Lage in Kiel am 18.11.2020

In Kiel wurden am Mittwoch 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet. Das ist der bislang höchste Tageswert. Durch die hohe Zahl an neuen Corona-Fällen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 53,5 (Vortag: 50,2). Der Inzidenzwert liegt damit weiterhin über der Marke von 50. In Schleswig-Holstein insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 49,4 noch knapp darunter. Als aktuell infiziert gelten 144 Kieler. Im Krankenhaus müssen 13 Menschen behandelt werden. 545 Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Landeshauptstadt 965 Corona-Fälle bestätigt, davon gelten 805 als genesen. 16 Personen sind mit einer Corona-Infektion gestorben.