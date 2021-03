Kiel bleibt am Montag knapp unter der 50er-Inzidenz: Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 49,0 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Dennoch sind einige Neuinfektionen hinzugekommen: Am Freitag wurden 23 Corona-Fälle registriert, am Wochenende 26. Auch gibt es einen neuen Todesfall.