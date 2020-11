In Kiel wurden am Sonntag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Freitag war mit 30 ein neuer Höchstwert erreicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag deutlich an und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nun bei 63,6.