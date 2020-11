Die Infektionszahlen steigen in Kiel weiter, nach 38 Fällen am Mittwoch gibt es nun wieder einen neuen Höchstwert: 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Freitag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 78,6.