Über die Weihnachtsfeiertage wurden in Kiel 121 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Sonnabend, 26. Dezember, waren es 16. Aktuell sind 560 Kieler infiziert. 32 Kieler werden als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkrankung gezählt. 924 Personen befinden sich in Quarantäne.