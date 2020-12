Am Sonntag, 27. Dezember, wurden in Kiel neun weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell sind 558 Kieler infiziert. 32 Kieler werden als Verstorbene mit einer Covid-19-Erkrankung gezählt. 924 Personen befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenzwert ist gesunken und liegt bei 95,2.