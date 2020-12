Am Montag, 28. Dezember, wurden in Kiel zehn weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Gleichzeitig meldet die Stadt drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Zwei der Verstorbenen waren Bewohnerinnen im Pflegezentrum St. Nicolai, in dem es Anfang Dezember zu einem Ausbruch kam.