Die Zahl der Coronafälle in Kiel steigt deutlich an. Am Dienstag, 30. Dezember, wurden 47 weitere Infektionen mit dem Virus registriert. Am Vortag waren es zehn. Die Neuinfektionen liegen aber weiter unter dem Niveau von vor Weihnachten. Auch der Inzidenzwert sinkt weiter und liegt nun bei 76,2.