Die Corona-Lage in Kiel ist auch am Wochenende stabil geblieben. Am Sonnabend und Sonntag wurden in Kiel insgesamt 16 Neuinfektionen registriert, daraus errechnet sich eine Inzidenz von 23,1. Allerdings gibt es auch ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Weitere Zahlen und Daten lesen Sie hier.