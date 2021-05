Der Inzidenzwert in Kiel ist nach dem Rückgang zu Wochenbeginn wieder leicht gestiegen. Die Stadt meldet am Dienstag, 4. Mai 2021, 39 neu positiv Getestete in Kiel. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 80,2 (eigene Berechnung). Weitere Zahlen und Fakten im Überblick.