Die Corona-Lage in Kiel bleibt fragil: Nachdem die Inzidenz zu Wochenbeginn bis auf 79 zurückgegangen war, wurden am Mittwoch in Kiel nach Angaben der Stadt 58 Neuinfektionen registriert. In der Folge kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Gesundheitsamts wieder auf 88,7.