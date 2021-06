Der Inzidenzwert in Kiel ist am Wochenende erstmals seit Monaten in den einstelligen Bereich gesunken. Das Gesundheitsamt meldet für das gesamte Wochenende zwei Corona-Neuinfektionen. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nun bei 9,7. Weitere Zahlen und Daten lesen Sie hier.